İşte dolarda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,7280'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 40,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,3120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 54,7420'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 98,5 seviyesinde bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkacak sonuçlara ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'nin Çin ile tarifelerin 90 gün daha ertelenmesi konusunda anlaşması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'deki enflasyon verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.



Öte yandan yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.