İşte dolarda son durum

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,6960 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,7220 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 50,1200, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 57,2180 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 98,4 seviyesinde seyrediyor.

Artan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi indireceği beklentilerinin zayıflamasıyla dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.