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İşte haftanın kazandıranı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,21, dolar/TL yüzde 0,47, euro/TL yüzde 1,35 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,04 değer kazandı.

21.08.2021 - 08:44 | | AA
İşte haftanın kazandıranı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.432,40, en yüksek 1.467,16 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalarak 1.444,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 kazanımla 486 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,03 artışla 3.224 liraya yükseldi. Geçen hafta 788 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kaybederek 8,50 liraya, euro da yüzde 1,35 azalarak 9,92 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,19 ile "Kıymetli Madenler Fonlar" oldu.

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