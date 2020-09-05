CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri İşte haftanın kazandıranları!
05.09.2020 - 08:20 |

İşte haftanın kazandıranları!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,29 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 1,57, euro/TL yüzde 0,85 değer kazandı.

İşte haftanın kazandıranları!
ABONE OL

BIST 100 endeksi, en düşük 1.064,42, en yüksek 1.102,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,29 azalarak 1.086,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, euro da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbullular güne böyle başladı!

İstanbullular güne böyle başladı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar! Kurşun yağdırdılar...

Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar! Kurşun yağdırdılar...

Sıradaki Haber