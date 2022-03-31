Geri Dön
Uzmanparaİşte kripto para piyasasında son durum
HaberlerUzmanpara Haberleri İşte kripto para piyasasında son durum

İşte kripto para piyasasında son durum

Bitcoin geçtiğimiz gün düşüş kaydederek 8 günlük yükseliş serisine ara vermişti. 47 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan Bitcoin’de sakin bir seyir izleniyor. Peki kripto paraların genelinde son durum ne? İşte detaylar...

31.03.2022 - 09:45 | | UZMANPARA
İşte kripto para piyasasında son durum

Kripto para piyasasındaki fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Sermaye değeri bakımından piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin geçtiğimiz gün 46 bin 445 dolara kadar geri çekildi. 

BITCOIN SAKİN SEYREDİYOR 

Bitcoin’de geçtiğimiz gün gerçekleşen düşüş hareketiyle birlikte 8 günlük yükseliş serisi son buldu. Bitcoin, 22 Mart tarihinde yükseliş trendine girerek pazartesi günü 48 bin doları aşmıştı. 

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bugün itibarıyla Bitcoin hafif yükselerek 47 bin 174 dolar civarında işlem görüyor. 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise 3 bin 400 dolar civarındaki seyrini koruyor. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 331 dolara kadar gerileyerek kritik seviyenin altına indi. Dünkü kayıplarını telafi eden Ethereum bugün itibarıyla toparlanma kaydediyor. 

KRİPTO PARALARIN GENELİ YÜKSELİYOR 

Kripto para birimlerinin genelinde ise yükseliş hakimiyetini koruyor. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün yüzde 0.75 oranında artışla 2.12 trilyon dolardan işlem görüyor.  

Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Çavuşoğlu'ndan İstanbul'daki zirveyle ilgili flaş açıklama
Rus ordusunun amatörlüğü alay konusu oldu! 'Çaresizlik kokuyor'
Aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Arkadaşına söyledi, korktuğu gibi oldu! 'Bu adam beni öldürecek'
Acımasız tokat sonrası görüntülendi! İlk açıklama
Kılıçdaroğlu'na tepki: Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir
Karavancı genç anlattı, hedefteler! Her şey 15 dakikada olup bitiyor
Araç sahipleri dikkat! Motorinde yeni indirim
İstanbullular dikkat! 'Maske yoksa havlu ıslatıp kapatın'
Işıtan Gün sessizliğini bozdu! Olay Fatih Terim ve transfer açıklaması
Ismael istedi, Beşiktaş yönetimi alıyor! 12 milyon euroluk stoper
Açıklamalarına tepki yağmıştı! 'Fıs Fıs İsmail'den geri adım
Şok itiraf! Katliam için bin dolar
'Sadakatsiz'de Volkan kime inanacak? 'Derin, Asya'yı yakacağım derken kendi bacağına sıktı'
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması
Çavuşoğlu'ndan İstanbul'daki zirveyle ilgili flaş açıklama
Çavuşoğlu'ndan İstanbul'daki zirveyle ilgili flaş açıklama
Rus ordusunun amatörlüğü alay konusu oldu! 'Çaresizlik kokuyor'
Rus ordusunun amatörlüğü alay konusu oldu! 'Çaresizlik kokuyor'
Aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Arkadaşına söyledi, korktuğu gibi oldu! 'Bu adam beni öldürecek'
Arkadaşına söyledi, korktuğu gibi oldu! 'Bu adam beni öldürecek'
Acımasız tokat sonrası görüntülendi! İlk açıklama
Acımasız tokat sonrası görüntülendi! İlk açıklama
Kılıçdaroğlu'na tepki: Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir
Kılıçdaroğlu'na tepki: Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir
Karavancı genç anlattı, hedefteler! Her şey 15 dakikada olup bitiyor
Karavancı genç anlattı, hedefteler! Her şey 15 dakikada olup bitiyor
Araç sahipleri dikkat! Motorinde yeni indirim
Araç sahipleri dikkat! Motorinde yeni indirim
İstanbullular dikkat! 'Maske yoksa havlu ıslatıp kapatın'
İstanbullular dikkat! 'Maske yoksa havlu ıslatıp kapatın'
Işıtan Gün sessizliğini bozdu! Olay Fatih Terim ve transfer açıklaması
Işıtan Gün sessizliğini bozdu! Olay Fatih Terim ve transfer açıklaması
Ismael istedi, Beşiktaş yönetimi alıyor! 12 milyon euroluk stoper
Ismael istedi, Beşiktaş yönetimi alıyor! 12 milyon euroluk stoper
Açıklamalarına tepki yağmıştı! 'Fıs Fıs İsmail'den geri adım
Açıklamalarına tepki yağmıştı! 'Fıs Fıs İsmail'den geri adım
Şok itiraf! Katliam için bin dolar
Şok itiraf! Katliam için bin dolar
'Sadakatsiz'de Volkan kime inanacak? 'Derin, Asya'yı yakacağım derken kendi bacağına sıktı'
'Sadakatsiz'de Volkan kime inanacak? 'Derin, Asya'yı yakacağım derken kendi bacağına sıktı'