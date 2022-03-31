İşte kripto para piyasasında son durum

Kripto para piyasasındaki fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Sermaye değeri bakımından piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin geçtiğimiz gün 46 bin 445 dolara kadar geri çekildi.

BITCOIN SAKİN SEYREDİYOR

Bitcoin’de geçtiğimiz gün gerçekleşen düşüş hareketiyle birlikte 8 günlük yükseliş serisi son buldu. Bitcoin, 22 Mart tarihinde yükseliş trendine girerek pazartesi günü 48 bin doları aşmıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bugün itibarıyla Bitcoin hafif yükselerek 47 bin 174 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise 3 bin 400 dolar civarındaki seyrini koruyor. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 331 dolara kadar gerileyerek kritik seviyenin altına indi. Dünkü kayıplarını telafi eden Ethereum bugün itibarıyla toparlanma kaydediyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ YÜKSELİYOR

Kripto para birimlerinin genelinde ise yükseliş hakimiyetini koruyor. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün yüzde 0.75 oranında artışla 2.12 trilyon dolardan işlem görüyor.