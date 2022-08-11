İşte petrol fiyatlarında son durum

Ukrayna ile transit geçiş ücreti anlaşmazlığının çözülmesi sonrası Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolünün Avrupa'ya yeniden akmaya başlayacak olması petrol fiyatlarını geriletti.

Arz konusundaki bu endişelerin azalması ve ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte brent petrolde fiyat düşüşe geçti.

ICE'de brent petrol bu sabah düne göre 35 cent kayıpla 97,05 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler arz endişelerinin hafiflemesinin fiyatlarda gerilemeye yol açtığını ancak piyasanın net yönünü belirlemek için akaryakıt talebinin seyrinin takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

ABD'de geçtiğimiz 4 haftada geçen yılın yüzde 6 altında kalan akaryakıt talebinin yükselişe geçmesi petrol fiyatlarına yeniden destek verebilir.