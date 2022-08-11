Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİşte petrol fiyatlarında son durum
HaberlerUzmanpara Haberleri İşte petrol fiyatlarında son durum

İşte petrol fiyatlarında son durum

Rus petrolünün Druzhba boru hattından yeniden akmaya başlayacak olması petrol fiyatlarını geriletti.

11.08.2022 - 09:44 |
İşte petrol fiyatlarında son durum

Ukrayna ile transit geçiş ücreti anlaşmazlığının çözülmesi sonrası Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolünün Avrupa'ya yeniden akmaya başlayacak olması petrol fiyatlarını geriletti.

Arz konusundaki bu endişelerin azalması ve ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte brent petrolde fiyat düşüşe geçti.

ICE'de brent petrol bu sabah düne göre 35 cent kayıpla 97,05 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler arz endişelerinin hafiflemesinin fiyatlarda gerilemeye yol açtığını ancak piyasanın net yönünü belirlemek için akaryakıt talebinin seyrinin takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

ABD'de geçtiğimiz 4 haftada geçen yılın yüzde 6 altında kalan akaryakıt talebinin yükselişe geçmesi petrol fiyatlarına yeniden destek verebilir.

Kaza yapan sürücünün yıllardır ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!

Kaza yapan sürücünün yıllardır ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!

'Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Eren Bülbül sorusu!

'Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Eren Bülbül sorusu!