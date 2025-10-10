İşte petrol fiyatlarında son durum

Dün 66,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,3 düşerek 64,77 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,92 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşte, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler ve ABD'de talebin zayıf seyrettiğine ilişkin haber akışı etkili oluyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü kabine toplantısı tamamlandı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner de katıldı. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın aktardığına göre, anlaşma İsrail ve Hamas tarafından imzalanırken, arabulucu ülkeler tarafından da onaylandı.

Basına yansıyan detaylara göre, İsrail hükümetinin onayının ardından çatışmalar derhal sona erecek ve ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara operasyonları dahil tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Gazze'de ateşkes hemen uygulanacak ve İsrail ordusu 24 saat içinde "sarı hat" olarak tanımlanan sınıra çekilecek. Bu süreci takiben Hamas'ın 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakması bekleniyor.

Anlaşma uyarınca İsrail ordusu, Trump'ın açıklamasından itibaren 24 saat içinde belirlenen "X" sınırlarına (kısmi çekilme) kadar geri çekilecek. Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek ve ateşkes kapsamı tam olarak uygulanacak. Tam çekilmenin tamamlanmasıyla birlikte, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin (hayatta olanlar ve yaşamını yitirenler) serbest bırakılması süreci başlayacak.

Küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes anlaşması, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekliyor. Bunun yanı sıra, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azaldığına işaret eden verileri de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. EIA verilerine göre, ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varile yükseldi.

Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 780 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak 407 milyon varil seviyesine ulaştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlıyor. Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, aralıkta bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatması, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Brent petrolde teknik olarak 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.