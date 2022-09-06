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İşte petrol piyasasında son durum

Çin'de Covid-19 karantinalarının devam etmesinin talep görünümü için yarattığı endişeler petrol fiyatlarını geriletti.

06.09.2022 - 09:33 |
İşte petrol piyasasında son durum

OPEC+'ın ekim ayı üretimini 100 bin varil kısma kararının sembolik bir adım olarak değerlendirilmesi ve Çin'de Covid-19 karantinalarının devam etmesinin talep görünümü için yarattığı endişeler petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 94,66 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre 69 cent kayıpla 95,05 dolardan işlem görüyor.

Analistler OPEC+'ın dün aldığı üretim kısıntısı kararının talebin çok yakından izlendiği ve petrol fiyatında belirli bir tabanın korunması için arzın yönetilmeye çalışıldığı yönünde mesaj verdiğini ifade etti.

Brent petrol için bugün destek seviyesinin 94,81 dolar/varil olduğunu ifade eden analistler, buranın altının yeniden test edilmesi halinde aşağı hareketin 93,40-91,50 dolar/varil aralığına doğru devam edeceğini öngördü.

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