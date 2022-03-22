İşte petrolde son durum
Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yasak getirilmesini tartışmaları, böyle bir adım atılmasına AB içinde desteğin arttığı haberleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltiyor.
Milyonlarca varil Rus petrolünün piyasadan çekilmesi anlamına gelecek bir ambargonun küresel petrol piyasasında yol açacağı arz açığının, arz-talep dengesizliğinin yarattığı endişeler bugün ICE'de mayıs vadeli brent petrolü 119,48 dolar/varile kadar yükseltti. Fiyat şu sıralarda düne göre 2,21 dolar artışla 117,73 dolar seviyesinde.
NYMEX'de nisan vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1,41 dolar artışla 111,39 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
Analistler Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla yön bulan petrol fiyatının daha da yukarı çıkması riski olduğuna işaret ediyor.
Bunun yanı sıra OPEC+'ın üretimi kararlaştırıldığı kadar artıramadığı yönünde veriler gelmeye devam etmesi, OPEC+'ın mayıs ayı için üretimi 400 bin varil/günden daha fazla artırma işareti vermemesi halinde de fiyatların yükseleceğini vurgulayan analistler, brent petrol için ilk direncin 121-123 dolar/varil aralığı olduğunu belirtiyor.