İşte petrolde son durum

Milyonlarca varil Rus petrolünün piyasadan çekilmesi anlamına gelecek bir ambargonun küresel petrol piyasasında yol açacağı arz açığının, arz-talep dengesizliğinin yarattığı endişeler bugün ICE'de mayıs vadeli brent petrolü 119,48 dolar/varile kadar yükseltti. Fiyat şu sıralarda düne göre 2,21 dolar artışla 117,73 dolar seviyesinde.

NYMEX'de nisan vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1,41 dolar artışla 111,39 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla yön bulan petrol fiyatının daha da yukarı çıkması riski olduğuna işaret ediyor.

Bunun yanı sıra OPEC+'ın üretimi kararlaştırıldığı kadar artıramadığı yönünde veriler gelmeye devam etmesi, OPEC+'ın mayıs ayı için üretimi 400 bin varil/günden daha fazla artırma işareti vermemesi halinde de fiyatların yükseleceğini vurgulayan analistler, brent petrol için ilk direncin 121-123 dolar/varil aralığı olduğunu belirtiyor.