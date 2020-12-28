İşte yeni asgari ücret

Bakan Selçuk, asgari ücretin geçen yıla göre yüzde 21,56 oranında (500 TL) yükseldiğini iletti.

Selçuk, beşeri ve iktisadi kaynakların daha etkin kullanılarak istihdam dostu büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi hedeflediklerini belirterek, "İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdam ile mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal güvencesini temin etmeyi, çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz." dedi.