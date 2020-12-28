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28.12.2020 - 11:37 |

İşte yeni asgari ücret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.577 lira 50 kuruş, net 2.825,90 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

İşte yeni asgari ücret
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Bakan Selçuk, asgari ücretin geçen yıla göre yüzde 21,56 oranında (500 TL) yükseldiğini iletti.

Selçuk, beşeri ve iktisadi kaynakların daha etkin kullanılarak  istihdam dostu büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi  hedeflediklerini belirterek, "İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte  koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdam ile  mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal güvencesini temin etmeyi, çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz." dedi.

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