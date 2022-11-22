İstihdam endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı üçüncü çeyrek İş gücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 3,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 101,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 2,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 yükseldi ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 25,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 26,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,5 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 92,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 92,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 90,5, inşaat sektöründe yüzde 94,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 93,8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 94,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 94,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 92,1, inşaat sektöründe yüzde 95,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 95,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 84,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 81,8, inşaat sektöründe yüzde 91,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 84,2 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 25,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 23,7, inşaat sektöründe yüzde 24,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 25,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 23,8, inşaat sektöründe yüzde 24,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,2 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 24,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 24,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,6 arttı.