İsveç Merkez Bankası faiz artırdı

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranının yüzde 0,75'ten yüzde 1,75'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasaların tahmini faizlerin 75 baz puan artırılacağı yönündeydi.

2015-2020 yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmış, geçen toplantısında ise yüzde 0,25'e yükseltmişti.

Riksbank açıklamasında enflasyonun çok yüksek olduğunu ve hanehalkı satın alma gücünün zayıfladığına dikkat çekti. Açıklamada "Enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasının şimdi daha da sıkılaştırılması gerekiyor" denildi.

Banka politika faizinin önümüzdeki altı ayda artırılmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Banka ileride daha da sıkılaştırılan bir para politikasına ihtiyaç olabileceği yönünde görüş belirtti.