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Uzmanpara İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), enflasyonun hedefe yakın ve ekonomik aktivitenin zayıf olduğunu belirterek gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

27.06.2024 - 10:49 | | Foreks Haber
İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,75 seviyesinde kaldı. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

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Açıklamada "Yönetim Kurulu, para politikasının kademeli olarak ayarlanması gerektiğini değerlendirerek politika faizinin değiştirilmeden %3,75 seviyesinde tutulmasına karar verdi. Enflasyon beklentisi aynı kalırsa yılın ikinci yarısında politika faizi iki veya üç kez düşürülebilir" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Enflasyondaki gelişmeler geçen yılın sonundan bu yana olumlu seyrediyor. Enerji fiyatları hariç enflasyon %3'e düştü ve geçen sonbahardan bu yana ortaya çıkan sonuçlar Riksbank'ın tahminlerinin altında kaldı. Ancak, enerji fiyatları hariç enflasyona ilişkin son sonuç beklenenin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Bu da enflasyonun hedefe doğru uyum sağlaması durumunda olumsuzlukların yaşanabileceğinin altını çiziyor. Bu durum politika faizi indirimlerinin kademeli olarak yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır."

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Politika faizine ilişkin karar 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İsveç'te enflasyon Mayıs ayında %3,7 olarak açıklandı.

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