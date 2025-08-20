İsveç Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Riksbank yaptığı açıklamayla politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,00 seviyesinde tuttuğunu duyurdu. Temmuz ayında yüzde 3'e ulaşarak bankanın yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıkan yıllık enflasyon, üst üste ikinci ay yükselişini sürdürdü. Merkez bankası enflasyonun yaz aylarında beklenenden fazla artmasına rağmen hedef olan yüzde 2'ye geri dönmesinin beklendiğini ifade etti.

ING'den James Smith ve Francesco Pesole, enflasyonun Riksbank'ın yüksek enflasyon senaryosuna çok daha yakın seyrettiğini vurguladı. ING ekonomistleri, Riksbank'ın yıl sonundan önce faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceğini ve faiz indirim döngüsünün sona erdiğini düşündüklerini dile getirdi.