İsveç'te konut fiyatları 5 aydır düşüyor

İsveç'te konut piyasası analizi sunan emlak şirketi Valueguard tarafından hazırlanan rapora göre ağustos ayında konut fiyatlarında düşüş bir önceki aya göre yüzde 0,2 oldu. Temmuz ayında fiyatlarda yüzde 2,9 azalış yaşanmıştı. Böylece üst üste yaşanan düşüş beşinci aya taşındı.

Ülkede 3 ayda konut fiyatlarında ortalama yüzde 6,8 düşüş yaşandı.

Kat mülkiyetli konutlarda fiyatlar yüzde 0,6 artarken, villa tipi evlerde yüzde 0,6 geriledi.

Başkent Stockholm'de ise seyir tersine döndü ve aylık bazda fiyatlarda yüzde 1,4 artış yaşandı. Diğer büyük şehirlerden Göteborg'da yüzde 0,1 artış olurken, Malmö'de yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.

Konut fiyatları yıllık bazda da düşüşünü hızlandırdı ve bir önceki ay yaşanan yüzde 2,6 gerilemenin ardından geçen ay düşüş yüzde 4,4 oldu.