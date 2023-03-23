İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı

SNB'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 1'den yüzde 1,50'ye çıkarıldı. Piyasaların beklentisi de faizde 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

SNB daha fazla faiz artışı olasılığını reddetmedi ve döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduğu söylemini yineledi.

SNB enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2024 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkardı. 2025 yılı için beklenti ise yüzde 2 olarak belirlendi.

İsviçre'de tüketici enflasyonu en son yüzde 3,4 olarak açıklandı.

Banka bu yıl için ekonominin yüzde 1 büyüyeceğini tahmin etti. SNB gelecek yıl ülke ekonomisinin yüzde 0,5 civarında büyüyeceği tahmininde bulundu.