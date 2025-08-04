İsviçre'de enflasyon hafif yükseldi

İsviçre İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 yükseldi, haziran ayındaki ve piyasa beklentisi olan %0,1'in üzerinde geldi.

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Enflasyonun hala negatif bölgeye yakın seyretmesi, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) bu yıl içinde faiz oranlarını sıfırın altına çekme ihtimalini gündemde tutuyor.