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İsviçre'de enflasyon hafif yükseldi

İsviçre'de yıllık enflasyon temmuz ayında hafif bir artış gösterdi.

04.08.2025 - 10:10 | | Foreks Haber
İsviçre'de enflasyon hafif yükseldi

İsviçre İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 yükseldi, haziran ayındaki ve piyasa beklentisi olan %0,1'in üzerinde geldi.

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Enflasyonun hala negatif bölgeye yakın seyretmesi, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) bu yıl içinde faiz oranlarını sıfırın altına çekme ihtimalini gündemde tutuyor.

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