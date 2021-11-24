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İtalya Ekonomi Bakanı'ndan büyüme tahmini

İtalya Ekonomi Bakanı Daniele Franco, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,3 büyüyebileceğini söyledi.

24.11.2021 - 08:03 |
İtalya Ekonomi Bakanı'ndan büyüme tahmini

İtalyan hükümeti eylül ayında 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 6 olarak ortaya koymuştu.

Parlamentoda konuşan Franco, "Bizim hedefimiz kriz öncesindeki GSYH seviyesini 2022'nin ilk yarısında yakalamak, mümkün ise 2022 yılının ilk çeyreğinde" dedi.

Franco, İtalya'nın borç/GSYH oranının yıl sonunda eylülde belirlenen yüzde 153,5 hedefinin altında kalabileceğini belirtirken, bütçe açığının GSYH'ya oranının da yüzde 9,4'ün altında olabileceğini vurguladı.

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