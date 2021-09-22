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İtalya'nın bütçe açığı yükseldi

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (ISTAT) açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kamu harcamalarının artmasıyla yüzde 9,6 yükseldi. Bu oran, ülkede 1990'dan beri kaydedilen en yüksek oran oldu.

22.09.2021 - 17:07 | | AA
İtalya'nın bütçe açığı yükseldi

Geçen yılki bütçe açığının, İtalyan hükümetinin yüzde 9,5 tahmininden fazla gelmesi ise dikkati çekti. ISTAT’ın verilerinde İtalya’nın kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının da yüzde 155,6 olduğu, bunun da yüzde 155,8'lik tahminlere göre nispeten düşük olduğu belirtildi.

İtalya'nın bütçe açığı, 2018 sonunda da AB ve İtalya arasında gerilime neden olmuştu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

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