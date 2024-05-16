Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Japonya'da reel GSYH Mart ayına kadarki üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre %0,5 küçüldü. Ekonomistler ise %0,4'lük daralma bekliyordu.

Haberin Devamı

Ocak-Mart döneminde Japon ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2 daraldı.

Özel tüketim Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,7 gerileyerek üst üste dördüncü çeyrek düşüşünü devam ettirdi. Açıklanan verilere göre, enflasyona göre ayarlanmış ücretler Mart ayına kadar 24 ay üst üste düştü.