Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı
Haberler Uzmanpara Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Japon ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde zayıf yenin de etkisiyle artan enflasyonun tüketicileri harcama konusunda ihtiyatlı hale getirmesiyle daraldı.

16.05.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Japonya'da reel GSYH Mart ayına kadarki üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre %0,5 küçüldü. Ekonomistler ise %0,4'lük daralma bekliyordu.

Haberin Devamı

Ocak-Mart döneminde Japon ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2 daraldı.

Özel tüketim Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,7 gerileyerek üst üste dördüncü çeyrek düşüşünü devam ettirdi. Açıklanan verilere göre, enflasyona göre ayarlanmış ücretler Mart ayına kadar 24 ay üst üste düştü.

CANLI ANLATIM | Başakşehir - Trabzonspor

CANLI ANLATIM | Başakşehir - Trabzonspor
Polis olmak isteyen kız öğrenciler emnyeti ziyaret etti

Polis olmak isteyen kız öğrenciler emnyeti ziyaret etti