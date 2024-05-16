Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı
Japon ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde zayıf yenin de etkisiyle artan enflasyonun tüketicileri harcama konusunda ihtiyatlı hale getirmesiyle daraldı.
16.05.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
Japonya'da reel GSYH Mart ayına kadarki üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre %0,5 küçüldü. Ekonomistler ise %0,4'lük daralma bekliyordu.
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Ocak-Mart döneminde Japon ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2 daraldı.
Özel tüketim Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,7 gerileyerek üst üste dördüncü çeyrek düşüşünü devam ettirdi. Açıklanan verilere göre, enflasyona göre ayarlanmış ücretler Mart ayına kadar 24 ay üst üste düştü.