Japon ekonomisi daraldı

Küresel resesyon riskleri, zayıf yen ve keskin şekilde yükselen ithal maliyetlerin hanehalkı harcamaları ve işletme aktiviteleri üzerinde yarattığı baskı üçüncü çeyrekte Japon ekonomisinin yıllıklandırılmış verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 daralmasına yol açtı.

Ekonomistler ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 büyüme bekliyordu. İkinci çeyrek büyüme oranı yüzde 4,6 olarak revize edildi.

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı. Beklenti yüzde 0,3 büyüme olacağı yönündeydi.

Japon ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü. Beklenti yüzde 0,2 büyüme olacağı yönündeydi. İkinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 1,2 olmuştu.

Üçüncü çeyrekte dış talebin GSYH'ya katkısı yüzde -0,7 oldu.