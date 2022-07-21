'Japon ekonomisinde belirsizlik yüksek'

BoJ bugün yayınladığı çeyrek dönem ekonomik görünüm raporunda artan enerji, gıda ve dayanıklı mal fiyatlarının etkisiyle Japonya'da tüketici fiyat endeksinde yıllık artışın sürmesini beklediğini vurguladı.

Kısa vadeli bekleyişlere göre daha ılımlı olmakla beraber Japonya'da orta ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin yükseldiğini, bunun ücretlerde artışı da beraberinde getirdiğini ifade eden BoJ, enflasyon için orta-uzun vadeli projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etti.

Banka, gıda fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyonun 2023 yılı Mart a yında sona erecek cari mali yılda yüzde 2,3 olacağını tahmin ederken, 2023 mali yılı beklentisini yüzde 1,4, 2024 mali yılı tahminini yüzde 1,3 olarak ortaya koydu.

BoJ nisan ayında yayınladığı raporda 2022 mali yılı için enflasyon beklentisini yüzde 1,9 olarak ortaya koyarken, enflasyonun 2023 ve 2024 mali yıllarında yüzde 1,1 olacağını öngörmüştü.

Japonya Merkez Bankası raporunda cari mali yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,9'dan 2,4'e indirirken, 2023 ve 2024 mali yılları için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2023 ve 2024 yılları için nisan ayında yüzde 1,9 ve yüzde 1,1 olarak açıklanan GSYH büyüme tahminleri yüzde 2 ve 1,3'e yükseltildi.