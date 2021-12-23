Japon hükümeti büyüme tahminini yükseltti

Japon hükümeti beklenen adımı attı ve 1 Nisan'da başlayacak 2022 mali yılı için GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Temmuz ayında yayınladığı raporda 2022 mali yılı için büyüme tahminini yüzde 2,2 olarak duyurmuş olan Kabine Ofisi bu tahminini yüzde 3,2'ye çıkardı.

Kabine Ofisi, 31 Mart'ta sona erecek 2021 mali yılı için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 3,7'den yüzde 2,6'ya indirdi.

Yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının ve çip üretiminde arz sıkıntılarının devam etmesinin toparlanma üzerinde yarattığı baskı dikkate alındığında hükümetin, ekonominin pandemi öncesi seviyelere dönüş zamanı konusundaki beklentisini aralık ayından 2022 Mart ayına ötelediği de ifade edildi.

Açıklamada, "Ekonomi toparlanmanın işaretlerini gösterdi. Bizim cari pozitif ivmenin sürdürülebilir ekonomik toparlanmaya dönüşmesini sağlamamız gerekli" ifadeleri yer aldı.