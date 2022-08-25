Japon hükümetine göre ekonomi toparlanıyor

Ekonominin durumu için ihtiyatlı bir iyimserlik ortaya koyan Japon hükümeti, denizaşırı ekonomilerdeki parasal sıkılaştırma trendi ve hanehalklarının yavaş ücret büyümesi ile karşı karşıya oldukları ortamda enflasyonun artmakta olmasının yarattığı risklere işaret etti.

Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda "Ekonomi ılımlı şekilde toparlanıyor. Sosyoekonomik aktivite normalleşirken, bozulmaları engellemek için mümkün olan tüm adımları atmaya hazırız" ifadeleri yer aldı.