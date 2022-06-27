Japon şirketlerin yüzde 2.4'ü Rusya'dan çekildi

Teikoku Databank tarafından yapılan analize göre Japonya, G7 üyeleri arasında Rusya'dan çıkan şirket oranı en düşük ülke olarak ön plana çıktı.

Yale School of Management'ın anketi üzerinden yapılan analiz Rusya'da faaliyet gösteren 168 Japon şirketinden sadece 4'ünün bu pazardan çekildiğini ortaya koydu.

Rusya'dan çekileceklerini açıklayan İngiliz şirketlerinin oranı yüzde 48 olurken, Kanadalı şirketlerin yüzde 33'ü Rusya'dan çekilme kararı aldı. ABD merkezli şirketlerin de yüzde 29'u Rusya'dan çıkacak.

İtalyan şirketlerin de sadece yüzde 5'i Rusya'dan çekilecek.