Japon tahvil faizleri 17 yılın en yükseğinde

2 yıllık JGB faizi 1 baz puan artarak %1,075’e yükseldi ve Temmuz 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 5 yıllık getiri 0,5 baz puan artarak %1,445’e çıktı. Tahvil getirileri fiyatlarla ters yönde hareket ediyor.

Bank of America Japonya döviz ve faiz stratejisti Shusuke Yamada, son haftalardaki hareketin hızlı olduğunu, bu hızın sürdürülebilir olmadığını ancak mevcut seviyelerin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

BoJ’un enflasyonu ve yen’deki zayıflamayı dizginlemek için politika faizini 0,75’e çıkarmaya hazırlandığına dair sinyaller, kısa vadeli tahviller üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar artık “nihai faiz oranı”na yönelik zamanlama ve artışların kapsamına odaklandı.

30 yıllık JGB faizi 1,5 baz puan artarak %3,395’a yükseldi ve geçen hafta görülen %3,445’lik rekor seviyeye yaklaştı. Gösterge 10 yıllık getiri ise 0,5 baz puan düşerek %1,955 oldu.

Mitsubishi UFJ Financial Group, 10 yıllık getiri %1,65’in üzerine çıktıktan sonra JGB pozisyonlarını temkinli biçimde artırmaya başladığını açıkladı. Banka, getiri %2’yi aşarsa alımları hızlandırmayı planlıyor.