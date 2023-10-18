Japon tahvilinde getiri sert yükseldi

Japonya'nın 10 yıllık tahvillerin getirisi 3.5 baz puan artarak %0,815 ile 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Japonya Merkez Bankası 10 yıl vadeli tahvil getirisindeki yükselişin ardından planlanmamış bir tahvil alım operasyonu açıklayarak tahvil getirilerindeki artış hızını yavaşlatma konusundaki kararlılığını piyasaya hatırlattı.

10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisi şu sıralarda yüzde 0,812 seviyesinde.