Japon üreticilerin güveni 4 yılın zirvesinde

Japonya’da büyük imalatçıların iş dünyasına güveni Aralık ayına kadar olan 3 aylık dönemde 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayınlanan ve yakından izlenen tankan anketi, BoJ'un bu hafta faiz artırımına gideceği beklentilerini güçlendirdi.

15.12.2025 - 09:30 | | Foreks Haber
Büyük imalatçıların güveni Aralık ayında +15 seviyesinde ölçüldü. Bu, Eylül ayındaki +14'lük okumanın üzerinde ve piyasa tahminleriyle uyumlu. Art arda üçüncü çeyrektir yükseliş gösteren endeks, 2021 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Büyük imalatçı olmayan firmaların güven endeksi ise +34 olarak sabit kaldı. Yaklaşık +35 olan piyasa beklentisine yakın seyretti. 

Anket, büyük firmaların Mart 2026’da sona erecek mevcut mali yılda sermaye harcamalarını %12,6 artırmayı planladığını gösterdi. Bu oran, %12’lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan şirketler, ABD’de daha yüksek gümrük tarifeleri ve zayıf iç tüketimin etkisiyle önümüzdeki 3 ayda iş koşullarının kötüleşmesini bekliyor. Anket, istihdam koşullarının 1991’den bu yana en sıkı seviyede olduğunu ortaya koyarak iş gücü sıkıntılarının büyümeyi sınırlayabileceğine işaret etti.

Enflasyonun 3 yılı aşkın süredir %2 hedefinin üzerinde seyretmesiyle, BoJ yönetiminde giderek daha fazla üye faiz artırımına hazır olduklarını belirtiyor. Şirketler, enflasyonun 1, 3 ve 5 yıl sonrasında %2,4 seviyesinde olacağını öngörüyor.

