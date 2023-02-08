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Japon yatırımcılar rekor miktarda tahvil sattı

Japon yatırımcılar 2022 yılında rekor miktarda denizaşırı borçlanma kağıdı sattı.

08.02.2023 - 09:56 |
Japon yatırımcılar rekor miktarda tahvil sattı

Hedge maliyetlerinin artması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politikasını normalleştireceği spekülasyonları Japon yatırımcıların yabancı tahvilleri satmalarında etkili oldu.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Japon fon yöneticileri ellerindeki yabancı sabit getirili menkul kıymetleri 2022 yılında 23,8 trilyon yen (181 milyar dolar) azalttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1996 yılından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Japon fonları 2022 yılında 15,7 trilyon yen tutarında ABD tahvili, 1,8 trilyon yen tutarında Fransız menkul kıymeti sattı. Her iki satış miktarı da bugüne kadar görülen en yüksek satışlar oldu. Alman tahvillerinde de 1,2 trilyon yenlik satış gerçekleştirildi.

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