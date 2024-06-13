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Uzmanpara Japon yatırımcılar yabancı tahvili sattı
Haberler Uzmanpara Japon yatırımcılar yabancı tahvili sattı

Japon yatırımcılar yabancı tahvili sattı

Japon yatırımcılar, geçtiğimiz hafta yabancı tahvillerde son dokuz yılın en büyük satışını gerçekleştirdi.

13.06.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
Japon yatırımcılar yabancı tahvili sattı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Haziran'a kadar olan haftada net satışlar 2,65 trilyon yen olarak gerçekleşti ve Mayıs ayındaki 2,3 trilyon yenlik alımları takip etti. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi ve Kanada merkez bankalarının faiz indirimlerinin yanı sıra Cuma günü ABD'de beklenenden daha güçlü gelen istihdam raporu Hazine tahvillerinde satışları tetikledi.

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Tokyo'daki NLI Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli ekonomist olan Tsuyoshi Ueno, "Yatırımcılar muhtemelen ABD enflasyon raporu ve Fed kararı öncesinde getirilerin yükselmesi ihtimaline karşı pozisyonlarını dengeledi. Japon portföy akımları, Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlara duyarlı olmaya devam ediyor" dedi.

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