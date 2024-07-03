Japon yeni zayıflamaya devam ediyor

USD/JPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 161,80 seviyesinden işlem görüyor.

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Yen, ABD doları karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,60, son 1 ayda yüzde 2,86 ve yılbaşından bu yana yüzde 14,72 değer kaybetti.

GBP de Japon yeni karşısında Ağustos 2008'den bu yana ilk kez 205,20'yi gördü. Euro da 173,79 yen ile rekor kırdı.

Yenin zayıflamasında Japonya'da hizmet sektörünün duraksadığına işaret eden Haziran ayı PMI verisi etkili oldu. Hizmet PMI 21 aydır ilk kez 50 puan olan başa baş seviyesinin altında 49,4 puana indi.