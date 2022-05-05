'Japonya 100 milyar dolar harcayabilir'

Japon yeninin ABD doları karşısında 1998 yılından bu yana hiç 140 seviyesine zayıflamadığını belirten BofA Analisti Shusuke Yamada ancak ABD hazine kağıdı getirilerindeki yükselişin Japon yenini o seviyelere geriletebileceğini vurguladı.

dolar/yen paritesi şu sıralarda 129,19 seviyesinden işlem görüyor.

Yamada yazdığı raporda "Yende zayıflık Japon hükümetinin döviz piyasasına bir müdahalede bulunma olasılığının piyasanın odağı haline geldiği bir noktaya geldi. BoJ zayıf kurun pozitif ekonomik etkisini vurgulasa da hanehalkları ve KOBİ'ler için zayıf kurun zararları faydalarından çok daha büyük" dedi.