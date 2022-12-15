Japonya, 16 aydır ticaret açığı veriyor

Kasım ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 ve ihracat yüzde 20 büyüyerek rekor kırdı.

Ekonomistler kasım ayında ithalatın yüzde 27 artmasını bekliyordu.

Japonya'nın yılbaşından bu yana verdiği ticaret açığı 18,5 trilyon yene ulaştı. Ticaret açığında rekor 2014 yılında 12,8 trilyon yen ile kırılmıştı.

Kasım ayında Çin'e ihracat sadece yüzde 3,5 artarken, ABD'ye ihracat yüzde 32,5 ve Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 32 arttı. Çin dışarıda bırakıldığında Asya'ya ihracat yüzde 11,6 büyüdü.