'Japonya, 2023'te resesyona girebilir'
Capital Economics, Japonya ekonomisinin 2023 yılında resesyona girebileceğini söyledi.
07.12.2022 - 13:24 |
Japonya'nın ihracatında büyümenin yavaşladığına işaret eden Capital Economics, ekonominin resesyona girme yolunda olduğunu savundu.
Capital Economics'in Japonya Kıdemli Ekonomisti Marcel Thieliant, "Japon ekonomisinin gelecek yıl içinde bir resesyona gireceğini düşünüyoruz. Resesyonu büyük ölçüde ihracatta düşüş yönlendirecek" dedi.
Ekim ayında Japonya'nın ihracatında büyüme eylül ayındaki yüzde 28,9'dan yüzde 25,3'e gerilerken, ithalat yüzde 53,5 arttı ve 15 milyar dolar ticaret açığı ortaya çıktı.
Japonya yarın üçüncü çeyrek GSYH rakamı için revize veriyi açıklayacak. Beklenti yüzde 1,1 daralma yönünde bir revizyon olacağı şeklinde.
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