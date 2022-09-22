Japonya, 24 yıl sonra dövize müdahale etti

1998 yılı Haziran ayından bu yana ilk kez döviz piyasasına müdahale edildiğini döviz kuru politikasından sorumlu isim olan Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda duyurdu.

Japon yenindeki zayıflığın önüne geçmek için ABD doları satılmasının ardından açıklama yapan Kanda, "Döviz piyasasında kararlı adım attık. Döviz piyasasına müdahale ettik. Sonra daha fazla açıklama yapacağız" dedi.

ABD dolarının 145,82 yen seviyesini görmesi ile başlayan müdahalede kur 142,47 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda 143,10'dan işlem görüyor.