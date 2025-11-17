Japonya ekonomisi 6 çeyrektir ilk kez daraldı

Japonya ekonomisi, 1 Nisan'da başlayan mali yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık %2 küçülerek son altı çeyrekte ilk kez daralma yaşadı. Hükümet verilerine göre, ihracattaki düşüş ve ABD tarifelerinin etkisi bu gerilemede belirleyici oldu.

GSYH Temmuz-Eylül döneminde %1,8 daraldı. Bu oran, önceki üç ayda revize edilmiş %2,3’lük büyümenin tersine döndüğüne işaret etti. Ancak ekonomistlerin %2,5’lik daralma beklentisinin altında kaldı. Çeyreklik bazda ise GSYH'da %0,4’lük daralma kaydedildi. Beklenti yüzde 0,6 daralma yaşandığı yönündeydi.

İhracat, yüksek ABD tarifelerinin etkisiyle en büyük baskıyı oluşturdu. Net dış talep büyümeden 0,2 puan götürdü; nisan-haziran döneminde ise 0,2 puan katkı sağlamıştı.