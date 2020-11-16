CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
16.11.2020 - 09:55 | | AA

Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 büyüdü.

Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
ABONE OL

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 yükseldi. Söz konusu veri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,4 artış kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,9 büyümesini bekliyordu. Öte yandan Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 ve çeyreklik bazda yüzde 7,9 daralma kaydetmişti.

Açıklanan veriler, dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde toparlanmaya dair güçlü bir kanıt ortaya koymasına karşın, ikinci çeyrekteki daralmanın boyutu dikkate alındığında Japon ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin altında kaldığına işaret etti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Sigara içme yasağı olan yerler, kafelerde ve caddelerde yasak mı? Sigara içme cezası ne kadar?

Sigara içme yasağı olan yerler, kafelerde ve caddelerde yasak mı? Sigara içme cezası ne kadar?

Sıradaki Haber