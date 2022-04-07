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Japonya için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya için ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

07.04.2022 - 09:57 |
Japonya için büyüme tahminini düşürdü

IMF, Japonya için "4'üncü Gözden Geçirme Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre Japonya ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıl yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edildi. Ocak ayında yapılan öngörü ise yüzde 3,3 büyüme yönündeydi.

IMF gelecek yıl ise ülke ekonomisinin yüzde 2,3 büyümesini bekliyor.

IMF'nin manşet enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 1, gelecek yıl için yüzde 0,8 seviyesinde oluştu.

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