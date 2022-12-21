Japonya imalat sektörü için beklentisini düşürdü

Japon hükümeti bugün yayınladığı aylık raporunda imalat sektörü üretiminde beklentilerini yarı iletken için küresel talebin duraksamasının da etkisiyle haziran ayından bu yana ilk kez düşürdü. Ancak Japon hükümeti ekonominin geneli için "ılımlı şekilde iyileşiyor" görüşünü değiştirmedi.

Aylık raporda Japonya'nın global ekonomik yavaşlamadan, fiyat artışlarından ve tedarik sıkıntılarından kaynaklanan risklere ek olarak Çin'deki Covid-19 durumunu dikkatle takip edeceği vurgulandı.

Kabine ofisinden bir yetkili yaptığı değerlendirmede "Eğer Çin'deki vaka durumu tedarik zincirlerini veya ticareti etkiler ise yılın başlarında olduğu gibi Japon ekonomisine de yansır" ifadelerini kullandı.

Aylık raporda Japon hükümeti iş dünyası iklimine yönelik görüşünü 2021 yılı Aralık ayından bu yana ilk kez yükseltti ve toparlanma işaretleri göstermekte olduğunu belirtti.