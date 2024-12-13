Japonya iş dünyasında toparlanma sürüyor

Japonya Merkez Bankası'nın üç aylık Tankan kurumsal anketinde büyük imalatçılar arasındaki duyarlılığı ölçen ana endeks, Eylül ayındaki +13'ten +14'e toparlandı.

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Ekonomistler ise endeksin Aralık ayında +12'ye gerilemesini bekliyordu. Mart ayı için beklenti +13 seviyesinde oluştu. İmalat dışı sektörde yapılan ankette endeks, Eylül ayında +34'ten hafif bir düşüşle +33'e gerilerken, piyasanın medyan tahmini +32'ydi.

Endeks, iş koşullarının olumlu olduğunu söyleyen şirketlerin yüzdesinden koşulların olumsuz olduğunu söyleyenlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Anket, merkez bankasının yakında faiz oranlarını artıracağı yönündeki görüşleri destekleyebilecek bazı olumlu işaretler gösterdi. Japon şirketleri Mart ayında sona erecek mali yılda sermaye harcamalarını %11,3 oranında artırmayı planlarken, bu oran bir önceki ankette %10,6 olarak planlanmıştı. Bu da şirketlerin ticari görünümlerine daha fazla güvendiklerini gösteriyor.

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Gösterge ayrıca Japon şirketlerinin enflasyonun bankanın hedefi olan %2'nin üzerinde kalmasını beklediğini gösterdi. Her büyüklükteki şirket, fiyatların bir yıl sonra %2,4 oranında artmasını beklerken, bu oran Eylül anketindeki tahmine göre değişmedi. Ankete katılan firmalar, tüketici fiyatlarının bundan üç yıl sonra yıllık %2,3 ve beş yıl sonra yıllık %2,2 artmasını beklediklerini ifade etti.