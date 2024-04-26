Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

BoJ gecelik faiz oranı hedefini %0 ila %0,1 aralığında tuttu. Mart ayındaki bir önceki toplantısında banka, negatif faiz oranları ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi üzerindeki kontrol de dahil olmak üzere geleneksel olmayan gevşeme önlemlerinin çoğunu sona erdirmeye karar verdi. Son dönemde sağlıklı ücret artışı sayesinde %2'lik istikrarlı enflasyona ulaşma konusunda daha emin olduğunu söyledi.

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Yeni üç aylık tahminlerde kurul, taze gıda ve yakıt maliyetlerinin etkisinden arındırılmış bir endeksle ölçülen enflasyonun Nisan ayında başlayan mevcut mali yılda %1,9'a ulaşacağını, bunu 2025 mali yılında %1,9 ve 2026'da %2,1'in izleyeceğini öngördü.

BoJ bir önceki tahmininde enflasyonun hem 2024 hem de 2025 mali yıllarında %1,9'a ulaşacağını öngörmüştü. BoJ yayınladığı üç aylık görünümde, enflasyonun önümüzdeki üç yıl boyunca bankanın %2'lik hedefi etrafında kalacağı görüşünü dile getirdi.