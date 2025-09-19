Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Canlı Borsa
Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre Banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel şekilde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit tuttu. Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken, 2 üye faiz artırımına yönelik oy kullandı. Banka, Japonya ekonomisinin bazı zayıflıklar görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığını belirtti.

ABD'deki gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle, ihracat ve sanayi üretiminde bir miktar önden yükleme yaşandığını ve ardından tepkisel düşüş görüldüğünü aktaran banka, ihracat ve sanayi üretiminde yatay seyrin de devam ettiğini kaydetti.

Ticaret ve diğer politikaların deniz aşırı ekonomilerde yavaşlamaya ve şirket karlarında düşüşe yol açmasından dolayı büyümenin yavaşlayacağını belirten BoJ, finansal koşulların destek sağlanmasının beklendiğine dikkati çekti.

BoJ, ülkede temel enflasyonun ekonomik büyümedeki zayıflıktan dolayı durgun seyredebileceğine vurgu yaparak, temel enflasyonun daha sonra ekonomik büyümenin artmasıyla orta ve uzun vadede hızlanmasının beklendiğini belirtti. Banka, piyasaya yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu (ETF) satacağını duyurdu.

