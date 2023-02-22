Japonya Merkez Bankası tahvil alımı yapacak

Japonya Merkez Bankası, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için ortaya konulan getiri tavanının aşılması sonrasında acil tahvil alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisi yüzde 0,50 olan tavanı aşarak bugün yüzde 0,505 seviyesini gördü. Bu, 18 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

BoJ'un açıklamasına göre 5-10 yıl vadeli devlet tahvillerinden 300 milyar yen, 10-25 yıl vadeli devlet tahvillerinden de 100 milyar yen tutarında alım gerçekleştirilecek.

Japonya'nın 5 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri bugün 18 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 0,245 seviyesine ulaştı.