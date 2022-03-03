Japonya petrole karşı tedbirler alacak

Kabine toplantısı sonrası konuşan Matsuno, petrol fiyatlarında yükselişin ele alındığı toplantıda konuyla ilgili bakanların bir araya gelmelerinin ve alınacak tedbirleri değerlendirmelerinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Matsuno, alınacak tedbirler arasında sert fiyat değişimlerinin etkilerini hafifletmeye yönelik uygulamanın genişletilmesinin de yer alacağını vurguladı.