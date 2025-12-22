Japonya’da 10 yıllık tahvil faizinde sert yükseliş

10 yıllık getiri 8 baz puan artarak %2,100’e ulaştı. Bu seviye, şubat 1999’dan bu yana görülen en yüksek oran oldu. BoJ, politika faizini cuma günü %0,5’ten %0,75’e çıkararak 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Tahvil getirisi yükselişi, analistlere göre, yenin son dönemdeki sert değer kaybının BoJ’u daha hızlı adım atmaya zorlayabileceği beklentisiyle de bağlantılı.

JP Morgan Ekonomisti Ayako Fujita, BoJ’un zayıf yen endişelerini gidermek için faiz artışlarını sürdüreceğini öngördü. Banka, 2026 sonuna kadar politika faizinin %1,25’e ulaşması için gelecek yıl nisan ve ekimde iki artış bekliyor.

Tahvil getirilerindeki keskin yükselişin küresel piyasalara da etkileri bulunuyor. Uzun süredir yatırımcılar, düşük maliyetli yen kredilerini kullanarak ABD tahvilleri gibi yüksek getirili varlıklara yatırım yapıyor. Ancak bazı piyasa aktörleri, büyük Japon sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının yurt içinde getirilerin cazip hale gelmesiyle ABD ve Avrupa tahvillerine ilgilerinin azalabileceğinden endişe ediyor.