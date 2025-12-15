Japonya'da alüminyum stokları geriledi

Marubeni Corp, Japonya’da Kasım ayında alüminyum stoklarının bir önceki aya göre %5,2 azaldığını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre, ülkenin üç büyük limanındaki toplam alüminyum stokları ay sonunda 312 bin 100 metrik ton seviyesine geriledi.

Haberin Devamı

Marubeni verileri Yokohama, Nagoya ve Osaka limanlarından derliyor. Buna göre Kasım 2025 itibarıyla Yokohama’daki stoklar 133 bin 900 ton olurken, Ekim 2025’te bu rakam 139 bin 600 ton, Kasım 2024’te ise 138 bin 800 ton olarak kaydedilmişti.

Nagoya limanındaki alüminyum stokları Kasım 2025’te 159 bin 700 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu miktar Ekim 2025’te 170 bin 400 ton, Kasım 2024’te ise 128 bin 700 tondu. Osaka’da stoklar Kasım 2025’te 18 bin 500 ton olurken, Ekim 2025’te 19 bin 100 ton ve Kasım 2024’te 18 bin 300 ton seviyesinde bulunuyordu.

Toplam alüminyum stokları Ekim 2025’te 329 bin 100 ton, Kasım 2024’te ise 285 bin 800 ton olarak kaydedilmişti. Veriler, Kasım ayında stoklarda belirgin bir aylık düşüş yaşandığını ortaya koydu.