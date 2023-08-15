Japonya'da büyüme beklentileri aştı

Kabine Ofisi'nin açıkladığı verilere göre GSYH nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 6 oranında büyüyerek, dış talebin öncülüğünde üst üste üçüncü çeyrekte de genişleme kaydetti. Ekonomi 2020'nin son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.

Ekonomistler ise yüzde 1,5-2,9 arasında değişen oranlarda büyüme bekliyordu. İkinci çeyrekte özel tüketim bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 düşerken, ihracat yüzde 3,2 arttı. Sermaye harcamaları ise yatay seyretti.

Net ihracat büyümeye 1,8 puan katkıda bulundu.