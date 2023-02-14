Japonya'da büyüme beklentilerin altında kaldı

Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılı dördüncü çeyrek dönemde GSYH öncü verilerle bir önceki döneme göre yüzde 0,2 büyüdü. Piyasalarda beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde yıllık bazda ekonomide yüzde 0,6 büyüme yaşandı. Ancak bu piyasa tahmini olan yüzde 2'nin oldukça altında kaldı.

Ülkede iç talep yüzde 0,2 daralırken, dış talepte artış yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı.

Hanehalkı tüketiminde piyasa beklentisi olan yüzde 0,5 artış gerçekleşti.