Japonya'da büyüme negatif yönlü revize edildi

Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre geride kalan çeyrek dönemde GSYH bir önceki döneme göre değişim göstermedi.

Piyasalarda beklenti öncü verilerle yüzde 0,2 artış olarak tahmin edilen dönemde aynı seviyede yükseliş olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde yıllık bazda artış yüzde 0,6'dan yüzde 0,1'e revize edildi. Piyasalar artışın yüzde 0,6 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Nominal GSYH yüzde 1,3 artıştan yüzde 1,2 artışa revize edilirken, yurt içi talep yüzde 0,2 düşüşten yüzde 0,3 düşüşe indirildi. Yurt dışı talep ise yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,4 artışa çıktı.

Hanehalkı harcamaları yüzde 0,5 artıştan yüzde 0,3 artışa revize edildi.