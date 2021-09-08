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Japonya'da büyüme revize edildi

Japonya'da güncellenen verilere göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdü.

08.09.2021 - 07:09 | | AA
Japonya'da büyüme revize edildi

Japonya Ekonomi Bakanlığınca açıklanan ikinci tahmin verilerine göre, Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,6 ve çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyümesini bekliyordu.

Güncellenen veriler geçen ay açıklanan ilk tahmin verilerine göre iyileşme kaydetti. İlk tahminlerde, Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 ve çeyreklik bazda 0,3 büyüdüğü açıklanmıştı. 

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